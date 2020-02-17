"الأوقاف" تكشف سبب وقف أكثر من 1000 إمام عن الخطابة (فيديو)

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الخطب الموحدة أو الاسترشادية وضعت من قبل مجموعة علماء متخصصين في مختلف المجالات.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحاته لبرنامج "اليوم" على فضائية DMC، اليوم الاثنين، إلى أن الوزارة تضع عنوان واحد للموضوعات، وكل خطيب يشرح ويبحث عن معلومات ويترك المجال أمام الإمام للإبداع الفني والعقلي، مضيفًا أن الوزارة تختار الموضوع والإطار فقط، كل خطيب يكون له الإبداع.

وكشف طايع، عن أن وزارة الأوقاف أوقفت أكثر من 1000 إمام عن الخطابة، وحولتهم إلى أعمال إدارية، بسبب أفكارهم المتطرفة، مضيفًا: "هؤلاء الأئمة، رغم حصولهم على شهادة أزهرية إلا أنهم لم يتربوا في كنف الأزهر، وحصولهم هؤلاء على الشهادة الأزهرية كان مجرد رخصة لاستعلاء المنبر".

لمشاهدة الفيدية من " target="_blank" rel="noopener noreferrer">هنا..

​