لعلاج نوعين من الأمراض.. مواصفات جديدة لـ"رغيف العيش" خلال 60 يومًا (فيديوجرافيك)

كتب- محمد سامي:

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة انتهت من دراسة المشروع الخاص بتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز عبر إضافة عناصر الفيتامينات الغذائية مثل الحديد، على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، وأنه من المقرر تطبيق ذلك خلال شهرين.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، أن الهدف الرئيسي من إضافة تلك المواد هو علاج الأنيميا والتقزم، لعلاج سوء التغذية الناتج عن عدم الاعتماد على الأطعمة الغنية بالحديد، فالحديد يلعب دورًا أساسيًا في تصنيع الهيموجلوبين في الدم والميوجلوبين في العضلات، الذي يساعد على نقل الدم المؤكسد إلى خلايا أعضاء الجسم المختلفة؛ لتساعدها على القيام بوظائفها الحيوية.

وأضافت المصادر أن جميع المطاحن في مصر والبالغ عددها 170 جاهزة لإضافة عنصر الحديد على القمح أثناء طحنه، لإنتاج 270 مليون رغيف يوميًا؛ لتوزيعها على 71 مليون مصري يصرفون الخبز يوميًا، بواقع 5 أرغفة لكل مواطن يتراوح وزنها من 100 إلى 110 جرامات.

وقال المصدر، إن إضافة عنصر الحديد يزيد تكلفة إنتاج الرغيف الواحد حوالي 3 قروش تتحملها الحكومة في إطار دعم رغيف "العيش".

وأشارت المصادر أن تكلفة العناصر الإضافية تصل إلى 3 قروش لكل رغيف خبز، ورغم التكلفة الزائدة إلا أن توجيهات القيادة السياسة بضروة القضاء على تلك الأمراض، وهو المحرك الأساسي للحفاظ على صحة المصريين، نافيًا أن يكون له أي تاثير سلبي لإضافة تلك المادة سواء تغيير لون الدقيق أو شكل رغيف الخبز.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، جرى حتى الآن فحص 5 ملايين و204 آلاف و446 طالبًا بنسبة تغطية 100%.​

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