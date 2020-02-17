وزير الطيران المدني: خطة لتوسعة مطار سفنكس الدولي

كتب– محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن الوزارة تعد خطة لتوسعة مطار سفنكس الدولي، وفقًا للإحصائيات المتوقعة للوزارة، والتي ستشهد زيادة كبيرة في أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خاصة عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير بمطار سفنكس، اليوم الاثنين، تابع فيها سير العمل، خاصة عقب استقبال المطار، لعدد من الرحلات الخاصة.

كما تفقد الوزير صالتي السفر والوصول والمكاتب الإدارية والنقاط الأمنية والخدمية وبرج المراقبة ومهبط الطائرات ومحطات الكهرباء ومبنى الأرصاد الجوية، والإنشاءات الجديدة التي تتم حاليًا في المطار.

وأعلنت الوزارة أنها تستهدف زيادة التشغيل للمطار، خاصة بعد البدء في زيادة سعته الاستيعابية بإضافة مبنى جديد للركاب لتصل إجمالي السعة الاستيعابية للمطار إلى 900 راكب في الساعة بإجمالي 1.2 مليون راكب سنويًا.

رافق الوزير أثناء الزيارة الطيار منتصر مناع نائب الوزير، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.