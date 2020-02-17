الحديقة النباتية تستقبل فرق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

وزيرة الهجرة تبحث مع وفد طبي من المصريين بالخارج المشاركة في إنشاء

كتب– محمد عاطف:

نظمت فرق السودان والوادي الجديد، المشاركة في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، زيارة اليوم الاثنين، إلى الحديقة النباتية لتقديم عروضهم الفنية، بمصاحبة فرق روسيا وسيريلانكا.

وبدأت العروض من بداية الحديقة، بفرقة السودان للفنون الشعبية التي قدمت عرضها الفني الذي يعبر عن التراث السوداني، وسط تفاعل كبير من الجمهور بالرقص والطبول، وقدمت فرق الوادي الجديد عرضها الذي عبّر عن ثقافة بلدهم وتراثها الشعبي منها رقصات خزام، مقرونه، البادية، البلح، دق الكف، الفرافرة.

وفي زيارة لمتحف النيل شاركت فرقة أسيوط للفنون الشعبية، برقصاتها المتنوعة منها رقصات "العصايا، التنورة، المولد"، التي لاقت إبهار جمهور المتحف وأهالي أسوان.​