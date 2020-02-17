وزير السياحة والآثار يستقبل رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكية "USTOA"

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، تيري دال رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي "United States Tour Operators Association".

وبحث اللقاء، سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحيًا بصورة أكبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية ووضع مصر على قائمة المقاصد السياحية الأكثر تفضيلًا في السوق الأمريكية، وزيادة حركة السياحة الوافدة إليها من هذا السوق.

حضر الاجتماع أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وماجد أبو سديرةً رئيس الإدارة المركزية للسياحة الدولية بالهيئة.

وتناول اللقاء استعراض خطة الوزارة لتعزيز التواجد المصري بالسوق الأمريكية، كما تم مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المختلفة من السوق الأمريكية وتهيئة المناخ لعودة الولايات المتحدة الأمريكية كواحدة من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر في ضوء اهتمام السائح الأمريكي بنمط السياحة الثقافية، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأعرب رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي عن رغبة الاتحاد في عقد مؤتمره السنوي لعام 2021 في مصر، بهدف تسليط الضوء على مقومات المقصد السياحي المصري، وتعريف شركات السياحة الأمريكية بأهم المشروعات السياحية والتنموية الحديثة في مصر، وإلقاء الضوء على الاكتشافات الأثرية الأخيرة، وأحدث المتاحف المقامة بالمحافظات السياحية والتي تخدم قطاع السياحة والآثار.