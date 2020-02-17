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حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح مصنع 300 الحربي.. ومواصفات جديدة لـ"رغيف العيش"

06:49 م الإثنين 17 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح مصنع 300 الحربي.. ومواصفات جديدة لـ"رغيف العيش"

حدث في 8 ساعات

الدكتور عاصم الجزار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (البحر الأحمر – قنا – بورسعيد – البحيرة – بني سويف)، ومدن (أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – حدائق أكتوبر).

وشدد الجزار، على الالتزام بالجودة في أعمال التشطيبات، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، والالتزام بالخطط والبرامج الزمنية، وتقييم أداء المقاولين، والإدارة الجيدة لمواقع العمل.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: في محافظة البحر الأحمر، تم وجارٍ تنفيذ 2116 وحدة، وفي محافظة قنا، تم وجارٍ تنفيذ 5328 وحدة، وفي محافظة بورسعيد، تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، وفي محافظة البحيرة، جارٍ تنفيذ 144 وحدة، وفي محافظة بني سويف، تم وجارٍ تنفيذ 4260 وحدة.

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