جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 6 بنادق

كتب- محمد عبيد:

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 902 القادمة من دبي، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادم من الإمارات، وبالعرض على مجدي فريد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه مكونة من عبدالحليم محمد مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة فتبين وجود 6 بنادق تعمل بضغط الهواء، وقطع غيارها مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بالمطار، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 30 لسنة 2020 والإحالة للنيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.