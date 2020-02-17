وزير السياحة والآثار يستقبل سفير اليابان في القاهرة ورئيس "جايكا"

كتب– محمد عاطف:

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، سفير دولة اليابان في القاهرة "ماساكي نوكي" ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" في الشرق الأوسط وأوروبا، "ساكاموتو تاكيما" والوفد المرافق لهما، لبحث تعزيز سبل التعاون علي المستوي السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة في ظل الاستعداد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من عام 2020.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.

كما بحث الجانبان آليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، وزيادة عدد السائحين اليابانيين في مصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد سفير اليابان خلال اللقاء أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الهامة التي تسعى اليابان إلى تنظيم رحلات سياحية إليها، حيث ان السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبير بالسياحة الثقافية، وبزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة.

وأضاف: إنني أتطلع إلى مزيد من التعاون مع الوزارة في الفترة المقبلة لزيادة أعداد السائحين اليابانيين.

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