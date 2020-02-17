الرقابة الإدارية تلقي القبض على تشكيل عصابي يزور مستندات منسوبة لجهات حكومية

كتب- أحمد جمعة:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر، تخصصوا في اصطناع وتزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها لجهات حكومية، بهدف استخراج رخص التشغيل والسجلات الصناعية لعدد من ‏المصانع دون اتباع الإجراءات القانونية، مقابل حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

‏وأوضحت الهيئة في بيان لها الاثنين، أنه بإجراء التحريات عن أنشطة التشكيل العصابي، تأكد صحة تلك المعلومات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، والتي أذنت بضبط المتهمين والوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائمهم.

وأشارت ‏هيئة الرقابة الإدارية إلى أنها تمكنت من ضبط مدير فرع، و2 مراجعين بهيئة التنمية الصناعية، و2 من وسطاء الاتفاقات المؤثمة، وأحد الأشخاص تخصص في تنفيذ واصطناع وتزوير المستندات المنسوبة لجهات الدولة.

و‏ضبط رجال هيئة الرقابة الإدارية خلال تنفيذ إجراءات تفتيش المتهمين، مبالغ مالية من متحصلات جرائمهم وعدد من المستندات المصطنعة، ‏والمعدات والأجهزة المستخدمة في أعمال التزوير، وبطاقات تحقيق شخصية منسوب صدورها لجهات سيادية.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجاري قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية لإلغاء كافة التراخيص الصادرة بموجب المحررات المزورة.