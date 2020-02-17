السيسي يفتتح مصنع 300 الحربي.. ويتفقد المدرعة "سينا 200" واللودر "LD900"

كيف صنعت مصر أول لودر؟.. شاهد تفاصيل تنفيذ الفكرة خلال 365 يومًا

كتب - محمد سامي:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، عددًا من المشروعات الجديدة بالمصانع الحربية، ومصنع "300 الحربي"، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، والذي يُنتج أسلحة وذخائر (صغيرة، ومتوسطة، وثقيلة)، من بنادق آلية، ورشاشات متعددة.

وحضر الرئيسي السيسي، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الإنتاج الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، كما افتتح أيضا مصنع لمشتقات الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144)، ومصنع البطاريات التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270).

كما تفقد الرئيس اللودر المصرى الجديد long life LD900 والعربة المدرعة سينا 200.​

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كيف صنعت مصر أول لودر؟.. شاهد تفاصيل تنفيذ الفكرة خلال 365 يومًا