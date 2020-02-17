"الوطنية للصحافة" تعلن كشوف المرشحين بانتخابات المؤسسات الصحفية.. وغدًا بدء الطعون

كتب- مصطفى على:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة كشوف المرشحين لعضوية مجالس الإدارت والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، مضيفة أنه تم موافاة المؤسسات صباح اليوم الإثنين بكشوف المرشحين لتعليقها في أماكن واضحة بكل مؤسسة.

وأضافت أن تقديم الطعون والتنازلات سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/18 إلى يوم الخميس الموافق 2020/2/20 في الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

وينشر مصراوي قائمة بالمرشحين في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية كالتالي: