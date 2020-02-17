يربط "التجنيد بروض الفرج وبنها الحر".. 10 معلومات عن محور التوفيقية الجديد- ملفات تفاعلية

كتب- محمد نصار:

تشهد محافظات القاهرة الكبرى في المرحلة الحالية انطلاقة كبيرة فيما يتعلق بتطوير المحاور المرورية وخلق شرايين جديدة لها لتسهيل الحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل القاهرة ذاتها.

كما تشهد محافظة القاهرة في الوقت الحالي إنشاء مجموعة من المحاور المرورية الجديدة والتي من بينها محور التوفيقية ويُعد أحد أهم المحاور المرورية التي يجري تنفيذها داخل العاصمة.

وينشر مصراوي أبرز 10 معلومات عن محور التوفيقية الجديد على النحو التالي:

- يربط المحور المروري الجديد المطرية ومؤسسة الزكاة والدائري.

- يبدأ من ميدان التجنيد حتى الطريق الدائري عند طريق شبرا بنها الحر.

- تم إزالة 37 عقارًا بطريق المحور وتوفير وحدات سكنية بديلة لسكان هذه العقارات.

- يبلغ طول المحور 2.3 كيلومتر.

- يساهم بصورة فعالة في تخفيف الضغط المروري على المنطقة.

- يجري نقل وتدعيم خطوط المرافق، لإنشاء المحور.

- يمر مسار المحور بميدان ابن الحكم ثم ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها شبرا الحر.

- سيتم إنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج، وذلك ضمن المرحلة الثالثة.

- من المستهدف إنهاء المحور في غضون 3 أشهر.

- يوفر الكثير من الوقت حيث بعيدًا عن زحمة القاهرة الحالية ويوفر نقاط تلاقي جديدة تربط القاهرة بالقليوبية.