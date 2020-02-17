عزل 3 ركاب بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء

كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 3 ركاب فور وصولهم على الطائرة الإثيوبية، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

صرحت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 3 ركاب بأعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى.

وأضافت المصادر: تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بسيارة إسعاف من المطار.