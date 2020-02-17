كيف صنعت مصر أول لودر؟.. شاهد تفاصيل تنفيذ الفكرة خلال 365 يوما

كتب- محمد سامي:

ينشر مصراوي فيديو يرصد مراحل تصنيع اللودر المصري الجديد L D900، والذي جرى تصنيعه بالكامل داخل مصانع وورش وزارة الإنتاج الحربي، حيث يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه 3.2 مترا، وارتفاعه 3.5 مترا ووزنه 24.6 طنا وأقصى حموله 10 أطنان، قدرة المحرك 335 حصانا، وسعة المحرك 10.8 لتر وأقصى سرعة 40 كم/ ساعة والمدة الزمنية للتحميل والتفريغ 11.8 ثانية ويوجد به الوضع البطي لنظام الهيدروليك.

اللودر الجديد L D900، وهو صناعة مصرية بالكامل باستثناء الماتور والكاوتش، حيث تم تصميمه وتنفيذه من شركة imut ماراثون للتكنولوجيا والهندسة، وعكف على تصنيعه الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج، والذى يتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في عدة مشروعات مشتركة.