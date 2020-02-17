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هيئة التدريب بوزارة الصحة تعتمد مركز القلب بجامعة الأزهر

12:44 م الإثنين 17 فبراير 2020
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كتب - محمود مصطفى:

حصل المركز الإسلامي الدولي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور على الأمين، مدير المركز، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية للتدريب الإلزامي للأطباء التابعة لوزارة الصحة.

ووجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة للمركز والعاملين به، مثمنا الجهود التي يبذلها فريق العمل بالمركز حتى وصل لهذا المستوى، واستقبل بمكتبه، مدير المركز يرافقه أحمد قاسم المدير الإداري، وقدم له التهنئة متمنيا له مزيدا من النجاح والتميز خلال المرحلة المقبلة.

يعد مركز القلب بجامعة الأزهر يعد من المراكز الطبية المتميزة، وأجرى حوالي 1500 حالة قسطرة خلال عام 2019م، ودشن أكثر من مبادرة للكشف الطبي المجاني على المرضى، آخرها مبادرة "اطمن على قلبك".

أمراض القلب جامعة الأزهر على الأمين وزارة الصحة محمد المحرصاوي

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