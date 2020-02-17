وزيرة الصحة توزع هدايا على الأطفال قبل مغادرتهم حجر مطروح

كتب - أحمد جمعة

وزعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، هدايا عينية على الأطفال المصريين العائدين من الصين في الحجر الصحي، قبيل مغادرتهم الحجر الصحي بمطروح.

وقدمت الوزيرة الشكر لجميع الفرق الطبية المتواجدة بالحجر الصحي.

جاء ذلك خلال عودة المصريين المحتجزين بالحجر الصحي بمرسى مطروح، اليوم، والذين تم حجزهم لمدة ١٤ يومًا وفقا لاجراءات منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا، بعد عودتهم من الصين وفقًا لمجهودات القيادة السياسية لعودة ابنائنا المصريين ورعايتهم صحيًا.



وأوضحت وزيرة الصحة، أن جميع المصريين العائدين يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وأنهم سوف يعودون لمنازلهم، مؤكدة انه لم يتم الكشف عن إصابة أيًا منهم بفيروس كورونا، ومشيرة إلى أن مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي.

