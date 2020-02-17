"القابضة لمياه الشرب" تنظم ورشة عمل لتحسين مستوى الخدمة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة نظمت ورشة عمل إقليمية تحت عنوان "مأمونية تداول الصرف الصحى والإصحاح البيئي" بمشاركة المختصين من شركات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية بمركز المؤتمرات والتدريب بالأميرية.

وقال رسلان، في بيان اليوم الاثنين، تم خلال ورشة العمل، مناقشة المحاور التالية: مفهوم مأمونية تداول الصرف الصحى، والتكامل الإدارى نحو سياسة فاعلة لإدارة منظومة الصرف الصحى الآمن، والإطار القانونى والتنظيمى في مجال الصرف الصحى والإصحاح البيئى، وأهمية مأمونية الصرف الصحى والإصحاح البيئى الآمن فى تحسين البيئة المحيطة، والخطط المستقبلية في مأمونية الصرف الصحى والإصحاح البيئي، وذلك من خلال مجموعة عمل متخصصة بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن ذلك يأتي فى إطار الارتقاء بخدمة الصرف الصحى المقدمة للمواطنين، وكذا الحفاظ على البيئة، وكذا مواكبة خطة التحول الرقمى للدولة.