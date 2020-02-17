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طلب إحاطة بشأن مخالفة الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية

10:31 ص الإثنين 17 فبراير 2020
طلب إحاطة بشأن مخالفة الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية

النائبة أنيسة حسونة

كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفة شركة الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية.

وأوضحت النائبة في بيان اليوم الاثنين، أن شركة الشرقية للدخان خالفت معايير المحاسبة المصرية خلال العام المالي الماضي، وتمثل في احتساب إهلاك كل من المنظومة الأمنية ومحطة توليد الكهرباء، دون الأخذ في الاعتبار الأجزاء المكونة لكل بند، واختلاف نسب إهلاك كل جزء على حدا، وعدم الإفصاح عن كل من أرصدة بنود الأثاث والمعدات والعدد والأدوات حيث بلغت تكلفتها 933 مليون جنيه.

وتابعت: "أن هناك فروق ناتجة عن أعمال الجرد (عجز) بـ3.9 مليون جنيه، دون إبداء أي أسباب من الشركة عن تلك الفروق وبالأساس عدم تواجد تلك الأصول بمخازن الشركة نهائيًا حتى يتم عتمادها كأصول مُهلكة".

وأضافت: "أيضاً عند احتساب الأعمار الإنتاجية وقيمة الإهلاكات للأصول الثابتة، بلغت تكلفة قيمة الأصول الثابتة المثبتة في 31/3/2019 ، 9923 مليون جنيه، علما أنه ثبتت تكلفة الأصول المهلكة دفتريا بـ1239 مليون جنيه، وبالتالي لم تراع الشركة أن تلك الأصول ما زالت تعمل حتى تاريخه، ولم يتم إعادة تقييم الأعمار الإنتاجية لتلك الأصول.

وطالبت النائبة، ببحث هذا الأمر وبيان أوجه القصور تجاه مخالفة شركة الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية خلال العام الماضي.

أنيسة حسونة الشرقية للدخان مجلس النواب

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