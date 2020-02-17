بينها تطوير دبابة.. السيسى يفتتح مشروعات بـ"أبوزعبل" ويعلن عن منتجات وطنية اليوم
08:36 ص الإثنين 17 فبراير 2020
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مشروعات جديدة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة " مصنع 300 الحربى"، بعد إجراء عمليات التطوير.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس السيسي خلال زيارته للشركة عن عدد من المنتجات الوطنية المصرية، فى الصناعات الحربية والمدنية، مثل اللودر المصري الجديد ودبابة حديثة تم تطويرها داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي.
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