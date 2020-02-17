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برلماني: مصانع تنتج حفاضات أطفال وفوط سيدات من الزبالة "فيديو"

07:26 ص الإثنين 17 فبراير 2020
برلماني: مصانع تنتج حفاضات أطفال وفوط سيدات من الزبالة "فيديو"

مصانع تنتج حفاضات أطفال وفوط سيدات من الزبالة

قال النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، إن بعض مصانع بير السلم تنتج حفاضات أطفال وفوط صحية للسيدات من "الزبالة".
وأضاف خلال برنامج الحكاية المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" أمس الأحد أن هذه الحفاضات تتسبب في سرطان الجلد وتأثير مباشر على السيدات.
وأكد أن الحكومة متمثلة في وزارت البيئة والتنمية المحلية والصحة، معنية بشكل أساسي بهذه الأزمة.

حفاضات الأطفال مصانع بير السلم مصانع الورقيات الفوط الصحية

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