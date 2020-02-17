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انخفاض حاد في الطقس.. الأرصاد: برودة وأمطار حتى الأربعاء "فيديو"

07:05 ص الإثنين 17 فبراير 2020
انخفاض حاد في الطقس.. الأرصاد: برودة وأمطار حتى الأربعاء "فيديو"

انخفاض حاد في درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيخفض الأيام المقبلة أقل من المعدلات الطبيعية بشكل حاد.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمر أديب، أن الطقس سيكون بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً، مع سقوط أمطار اليوم الاثنين تكون غزيرة على السواحل الشمالية وخفيفة على القاهرة، لكنها سوف تزيد يومي الثلاثاء والأربعاء، وتصل شمال الصعيد.
وقالت إن حالة عدم الاستقرار للطقس مستمرة حتى يوم الأربعاء، ويبدأ تحسن الطقس يوم الخميس، حيث تقل فرص سقوط الأمطار.

الطقس درجات الحرارة الأمطار حالة الجو الأرصاد

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