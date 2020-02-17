الحجز بالدولار والأسبقية.. تفاصيل طرح أراضي بيت الوطن في 8 مدن (أسعار وشروط)



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" والمخصص للمصريين في الخارج، ويشمل الطرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة.

وينشر "مصراوي" المدن الجديدة التي يتواجد فيها الأرضي، وطريقة الحجز والسداد والأسعر.

تتواجد قطع الأراضي في 8 مدن جديدة (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – بدر – القاهرة الجديدة – الشروق – السادات).

وتتواجد في مدينة الشيخ زايد 81 قطعة أرض، ومن المتوقع أن يصل سعر المتر لـ550 دولار، وفي مدينة 6 أكتوبر يتواجد 170 قطعة أرض، بسعر يصل لـ600 دولار.

وتتواجد الأراضي أيضًا في مدينة العبور بواقع 95 قطعة بسعر 255 دولار للمتر، وفي مدينة الشروق يجري طرح 21 قطعة بسعر 435 دولار، وفي مدينة دمياط الجديدة سيتم طرح 71 قطعة أرض بسعر 290 دولار، أما في مدينة بدر سيتم طرح 203 قطعة أرض بسعر 230 دولار للمتر.

ويتواجد طرح الأراضي في مدينة القاهرة الجديدة بواقع 677 قطعة أرض بسعر يصل لـ450 دولار للمتر، وفي مدينة السادات سيتم طرح 41 قطعة أرض بواقع 165 دولار للمتر.

ويصل إجمالي عدد القطع المطروحة للحجز إلى ما يقرب من 1360 قطعة أرض، بمساحات تتراح بين 400، 420، 435، 510، 780 وحتى 990 متر.

أسلوب السداد لقطع الأراضي:

يتم سداد دفعة مقدمة 25%، والباقي على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويًا، على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، ويتم حساب المُعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط.

كما يتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد، وتكون طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يوجد نسب تميز للأراضي بواقع 5% للقطع المطلة على نواصي، 5% للقطع المطلة على حدائق، 15 % للقطع المطلة على البحر.

شروط الحجز العامة:

- أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، ولدية إقامة سارية في الخارج (أو ما يُعادلها).

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- تكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، والحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً.