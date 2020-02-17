حسام السلاب: البضائع المصرية تصل أفريقيا في 20 يومًا.. والهندية في 4 فقط

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان خلال اجتماعها، الأحد، رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر الأفريقي، لمواصلة سياسة الدولة المصرية باستعادة وتعميق العلاات مع دول القارة الأفريقية.

وقال النائب طارق رضوان، خلال اجتماع اللجنة، إن مصر كانت تتعامل في الماضي مع القارة الأفريقية وفق اعتبارات جغرافية، من خلال دول حوض النيل أو دول الجوار أو غيرها من المحددات، لكنها حاليًا وفي ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعامل مع القارة الأفريقية ككتلة واحدة، لاستهداف التنمية الشاملة للقارة، والتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ورعاية المرأة والطفل والصحة والنقل والكهرباء والطاقة وغيرها من مجالات التعاون.

ولفت رضوان إلى أن رؤية مصر تسعى لخلق فرص عمل للشباب الأفريقي والذي تصل نسبته إلى 70% من تعداد سكان القارة الذي يبلغ تعداده 800 مليون نسمة، مطالبًا بالعمل على تعظيم سبل تحقيق المكاسب والفوائد المشتركة والاستفادة من توجه القيادة السياسية للقارة الأفريقية، وعدم اقتصار التحركات على وزارة أو مؤسسة فقط بل توفير مظلة حماية حكومية للدولة المصرية تضم كافة المؤسسات المعنية بالتنمية ودعم التعاون المشترك مع القارة.

ومن ناحيته، أكد حسام السلاب، رئيس مجلس إدارة مجموعة السلاب، ضرورة دعم الدولة لتشجيع المنتج المصري في أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر بها جميع الصناعات، وفي ذات الوقت تعد السوق الأفريقية بكر، إلا أنه للأسف دائمًا يصدر إلينا أن سوق أفريقيا بها مخاطر اقتصادية ولا يوجد فيه طلب، وهو ما ثبت عدم صحته.

وأضاف السلاب في كلمته، أن الدول الأفريقية غنية جدًا خاصة بالموارد، ووجود المنتج المصري فيها في ظل دعم الدولة للتصدير والعمل على سرعة الشحن سيكون جيدًا، موضحًا أن المنتجات المصرية تصل إلى أفريقيا في نحو 20 يومًا، بينما تصل منتجات الهند على سبيل المثال في 4 أيام فقط.

وأحمد جابر ممثل غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات يكون قيمة المنتجات المشحونة لأفريقيا، أقل من قيمة شحنها، وبالتالي يؤثر ذلك على سعر المنتج المصري هناك، في ظل المنافسة الشديدة.