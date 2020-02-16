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الأوقاف: "مكانة السنة النبوبة في التشريع" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

11:30 م الأحد 16 فبراير 2020
الأوقاف: "مكانة السنة النبوبة في التشريع" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف في خطبة الجمعة - أرشيفية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن "السنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع"، هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها الأحد، على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وشددت وزارة الأوقاف، على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

خطبة الجمعة وزارة الأوقاف السنة النبوية

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