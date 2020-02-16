وزير الإعلام عن أغاني المهرجانات: يجب التوقف عن نشر ثقافة القبح
10:56 م الأحد 16 فبراير 2020
كتب- مصطفى علي:
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه يجب التوقف عن نشر ثقافة القبح حتى لو كان لها متابعين أو مهتمين، مشددًا على أن دور الإعلام نشر الثقافة والوعي والارتقاء بالذوق العام.
وبسؤاله حول سلطته في منع إقامة حفلات أغاني المهرجانات، أوضح وزير الدولة للإعلام في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه ليس لديه سلطة منع حفلات، موضحًا أن سلطة المنع من اختصاص الرقابة على المصنفات الفنية.
الخبر التالى:متحدث البرلمان يعلق على منع مطربي المهرجانات من الغناء
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