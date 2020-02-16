قبل ساعات من الرحيل.. تفاصيل الحياة اليومية للعائدين من ووهان في مطروح (فيديو)

كتب- أحمد جمعة:

يغادر، غدًا الاثنين، المصريون العائدون من مدينة ووهان الصينية، قبل أسبوعين، الحجر الصحي في مدينة مطروح، بعد عزلهم منذ وصولهم لمدة 14 يومًا، عائدين إلى أسرهم بالمحافظات المختلفة بعد أن تأكدت وزارة الصحة عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد.

ويرصد فيديو أعدته وزارة الصحة، تفاصيل 14 يومًا لمعسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية.

ومن المقرر أن إنهاء الحجر الصحي على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة والثانية ستتجه إلى الإسكندرية.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد أكدت أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن، على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوي بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوى محتملة‪.‬

وقالت وزارة الصحة إنه تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد الكامل من عدم إصابتهم أو حملهم فيروس كورونا، خاصة مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يومًا، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر 617 شخصًا، مشيرة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كل الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر، على أن يتم متابعتهم صحيًا وتوفير الرعاية والكشف المستدام لهم