للمصريين والأجانب ودخول السيارات.. ننشر رسوم المحميات الطبيعية في الجمهورية

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة، مؤخرًا القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 الخاص بزيادة الرسوم المفروضة على دخول المحميات الطبيعية في مختلف المحافظات.

وقال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، لـ"مصراوي"، إن هذه الأسعار هي الأسعار المعمول بها حاليًا في مختلف المحميات الطبيعية في مصر.

وفيما يلي تفاصيل وقيّم الرسوم المعمول بها، حاليًا في مختلف المحميات الطبيعية التي تمتلكها الدولة المصرية على النحو التالي:

أولًا.. قيم رسوم الزيارة بمحميات جنوب سيناء ومحميات البحر الأحمر وتشمل (رأس محمد - نبق - طابا - أبوجالوم - سانت كاترين - الجزر الشمالية - وادي الجمال - علبة - الجزر البعيدة).

1- الأفراد والسيارات

- فرد مصري 25 جنيهًا.

- سيارة صغيرة مصري (حمولة قصوى 5 أفراد) 25 جنيهًا.

- سيارة كبيرة مصري (حمولة أكثر من 5 أفراد) 50 جنيهًا.

- فرد أجنبي 5 دولارات.

- سيارة صغيرة أجنبي (حمولة قصوى 5 أفراد) 5 دولارات.

- سيارة كبيرة أجنبي (حمولة أكثر من 5 أفراد) 10 دولارات.

وفي حالة استمرار الزيارات إلى ما بعد غروب الشمس (التخييم ورحلات السفاري البحرية والبرية) يتم مضاعفة قيم رسم الزيارة لجميع الفئات، ويُعفى الأطفال الأقل من 7 سنوات.

2- الوحدات البحرية

- مركب طوله من (17 - 20 م) 10 دولارات.

- مركب طوله من (20 - 25 م) 20 دولار.

- مركب طوله من (25 - 30 م) 40 دولار.

- مركب يزيد طولها عن 30 م 60 دولار.

وتُعفى الوحدات البحرية التي يتراوح طولها من متر واحد وحتى 17 مترًا من سداد الرسوم.

3- منطقة البلوهول بمحمية أبوجالوم (جنوب سيناء)

- فرد مصري 25 جنيهًا.

- فرد أجنبي 10 دولارات.

4- منطقتي العرق والفانوس بمحمية جزر البحر الأحمر

- فرد مصري 50 جنيهًا.

- لا يزيد عدد الزوار لكل منطقة عن 300 فرد يوميًا.

- فرد أجنبي 10 دولارات.

ثانيًا.. رسوم الزيارة بمحميات المنطقة المركزية والمنطقة الغربية وتشمل (وادي دجلة - وادي الريان - منطقة وادي الحيتان - قارون - الصحراء البيضاء).

- وادي دجلة بالقاهرة (3 جنيهات للدخول و50 جنيهًا للتخييم و3 جنيهات للسيارة بالنسبة للمصريين - 5 جنيهات للدخول و200 جنيه للتخيمم و5 جنيهات للسيارة بالنسبة للأجانب).

- وادي الريان بالفيوم (2 جنيه للدخول و50 جنيهًا للتخييم و5 جنيهات للسيارة بالنسبة للمصريين - و 3 دولارات للدخول و200 جنيه للتخييم و5 جنيهات للسيارة بالنسبة للأجانب).

- منطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان (5 جنيهات للدخول و50 جنيهًا للتخييم و5 جنيهات للسيارة و10 جنيهات للميكروباص و20 جنيهًا للأتوبيس بالنسبة للمصريين - 40 جنيهًا للدخول و200 جنيه للتخييم و10 جنيهات للسيارة و20 جنيهًا للميكروباص و40 جنيهًا للأتوبيس بالنسبة للأجانب).

- قارون بالفيوم (2 جنيه للدخول و50 جنيهًا للتخييم و5 جنيهات للسيارة بالنسبة للمصريين - 3 دولارات للدخول و200 جنيه للتخييم و10 جنيهات للسيارة بالنسبة للأجانب).

- الصحراء البيضاء بالمنطقة الغربية (5 جنيهات للدخول و50 جنيهًا للتخييم و5 جنيهات للسيارة بالنسبة للمصريين - 5 دولارات للدخول و200 جنيه للتخييم و5 دولارات للسيارة بالنسبة للأجانب).

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