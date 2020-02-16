وزيرة الهجرة تشارك فتيات قرية الفرستق في صناعة الخزف

سامح عاشور: لن يأتي أحد بغير إرادة الجمعية العمومية

كتب– أسامة علي:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، اليوم الأحد، فتيات قرية الفرستق بالغربية عملهم اليومي في صناعة الخزف والصيني.

اختتمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جولتها بالغربية برفقة المحافظ الدكتور طارق رحمي، بزيارة لأكبر مصنع لتصنيع وتصدير العطور للخارج، بقرية "شبرا بلولة" التابعة لمركز قطور، في إطار الزيارة الاستكشافية لوزيرة الهجرة لقرى المحافظة، تمهيدًا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة.

وخلال الجولة، تفقدت وزيرة الهجرة قرى بمحافظة الغربية من القرى الأكثر احتياجًا، تضمنت قرية "الفرستق"، وقرية "كتامة" وقرية "محلة اللبن" بمركز بسيون، إضافة إلى قرية "شبرا بلولة" التابعة لمركز قطور، حيث كانت شهدت زيارة قرية الفرستق بمركز بسيون، توعية الشباب وسيدات القرية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.