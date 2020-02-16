"الكهرباء" تكشف حقيقة إعلان التعاقد على العدادات الكودية للعقارات المخالفة

كتب- محمد صلاح:

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان رسمي لها اليوم الأحد، ما تردد مؤخرًا بشأن معلومات تم استياقها من صفحة غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بالمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقالت وزارة الكهرباء: "لا توجد صفحة على أي من مواقع التواصل تخص نائب وزير الكهرباء، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مثل هذه الصفحات، لذا وجب التنبيه والتأكيد أن أي معلومات تخص الوزارة يتم الحصول عليها من الجهات الرسمية".

وأعلنت صفحة منسوبة لنائب وزير الكهرباء المهندس أسامة عسران على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فتح باب تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة من المواطنين، وهو ما نفته الوزارة تمامًا، مؤكدة أن الصفحة مفبركة ولا تخص نائب الوزير.