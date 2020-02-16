"البحوث الإسلامية" يعقد مقابلات شخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم



كتب- محمود مصطفى:

عقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد، المقابلات الشخصية لوعاظ الأزهر الشريف المتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية التي عُقدت في وقت سابق، لاختيار أفضل الكوادر التي تمثل مصر والأزهر الشريف في الخارج، بحضور وكيل الأزهر ورئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث وعمداء من كليات جامعة الأزهر.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن المقابلات الشخصية تأتي كمرحلة ثالثة بعد الاختبارات التحريرية والشفوية ضمن مراحل اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري، لضمان اختيار أفضل الكفاءات العلمية والدعوية التي سيتم إرسالها إلى دول العالم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من تلك البعثات، ونشر المنهج الوسطي للأزهر الشريف.



أضاف عياد أن لجان المقابلات شارك فيها قيادات الأزهر الشريف لضمان الشفافية الكاملة والمصداقية التامة في اختيار أفضل النماذج من وعاظ الأزهر للقيام بدور توعوي مهم يحقق رسالة الأزهر، وينشر المفاهيم الصحيحة بين الناس في مختلف دول العالم، حيث ركزت المقابلة التي عقدت اليوم على السمات الشخصية والفكرية والقدرة الذاتية على القيام بالمهام المنوط بها المتقدمين بما يحقق الهدف من إرسال مبعوثي الأزهر إلى الخارج.