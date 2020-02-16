"الأعلى للإعلام": ننتظر إصدار لائحة قانون "تنظيم الصحافة"

كتب- مصطفى علي:

كشف جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أن المجلس أرسل ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى مجلس الوزراء، والذي من المقرر أن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون قريبًا.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مجلس الوزراء طلب من "الأعلى للإعلام" إرسال ملاحظاته على اللائحة تمهيدًا لإصدارها، وبالفعل أرسلها المجلس الأعلى لـ"الوزراء"، ومن المنتظر أن تصدرها الحكومة قريبًا، بحسب ما قال.

وكشف مصدر مسؤول في المجلس لـ"مصراوي"، عن أن ملاحظات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على اللائحة، تمثلت في مدة الترخيص للمواقع الإلكترونية والصحف والقنوات، إذ تضمنت اللائحة أن يُشكّل المجلس لجنتين للتراخيص؛ إحداهما للصحف، والثانية للقنوات والمواقع، وألزمت اللائحة المجلس بالانتهاء من فحص التراخيص في مدة لا تزيد عن أسبوعين، بينما يرى المجلس أن هذه المدة غير كافية، ولابد أن لا تقل عن شهر، حتى يتم فحص أي طلب بعناية واستيفاء كافة أوراقه ومستنداته.

وأضاف المصدر، أن هذه الملحوظة تعتبر الأبرز للمجلس، بينما رحب الأخير بباقي المواد التي وردت باللائحة التنفيذية، على أن يتم إرسالها لمجلس الوزراء من جديد خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء أوشك على الانتهاء من اللائحة وإصدارها قريبًا.