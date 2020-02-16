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غدًا.. وزيرة الصحة في مطروح لإنهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الصين

07:45 م الأحد 16 فبراير 2020
غدًا.. وزيرة الصحة في مطروح لإنهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الصين

جولة سابقة لوزيرة الصحة - أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، غدًا الاثنين لمحافظة مطروح؛ للاطمئنان على صحة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، عقب انقضاء فترة الحجر الصحي لهم.

وجاء انقضاء فترة العزل، بعد إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لـ369 مصريًا منهم 302 عائد من ووهان و14 طاقم الطائرة التي أعادتهم، والباقي طاقم الحجر الصحي، وضباط الجوازات والسائقين.

وطمأن مصدر بوزارة الصحة الأهالي والمخالطين للعائدين من الصين، بأنه لا داعي للقلق من التعامل معهم، حيث الفحوصات الطبية والتحاليل عدم إصابتهم بفيروس كورونا على الإطلاق، وأنهم لا يعانوا من أي مشكلات صحية، ولذلك لا داعي للقلق.

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