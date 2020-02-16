"ناس كريمة".. وزيرة الهجرة تعلق على صورة "سجادة الغربية"

كتب- أسامة علي:

علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على صورتها، التي التقطت لها أثناء سيرها على معدية مفروشة بالسجاد في قرية الفرستق بمركز بسيون بالغربية، اليوم الأحد، أثناء جولتها في المحافظة، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة.

وقالت "مكرم" عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أيوة أنا وزيرة الهجرة إللي زرت النهاردة 4 قرى في محافظة الغربية، وكنت سعيدة أني قدرت أروح أتكلم مع الناس الجدعة إللي شغالة، وهم كمان كانوا سعداء أنهم شافوا مسؤول جاي لغاية عندهم، ما تعبناش وقلنا كفاية قرية واحدة، لا كنا فرحانين وعايزين نعرف محتاجين أيه عشان نساعدهم".

وأضافت: "ولما خلصنا الزيارات قعدنا كلنا، أنا والمحافظ والناس الجدعة إللي نزلت معايا من البنك المركزي، وبرنامج التعليم الفني، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للمرأة، عشان نحط خطة الدعم إللي ممكن نقدمها لولاد القرى دي، الناس اللي بتتعب كل يوم، واللي مش فاضية تعد تفتي وتنظر، رجالة بمعنى الكلمة، وعشان كدة إحنا روحنالهم نساعد وندعم".

وتابعت وزيرة الهجرة: "الناس دي مش منافقة، الناس دي كريمة، ولاد بلد مرحبة بالوزيرة، إللي نزلت مع ناس غيرها تسأل عنهم بتوجيهات من رئيس دولة عايز ينمي قراهم، تحياتي".