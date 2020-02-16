"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل جديدة عن أول حالة حاملة لفيروس "كورونا" في مصر

كتب- أحمد جمعة:

كشف تقرير جديد، صادر عن منظمة الصحة العالمية، تفاصيل جديدة عن فيروس "كورونا المستجد"، في مصر وعدد من بلدان الشرق الأوسط.

وقال التقرير، الذي نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، إن الحالة المؤكدة في مصر كانت عديمة الأعراض، وتم الكشف عنها من خلال تحري المُخالِطين لها، عقب وصولها القاهرة في رحلة عمل، خلال الفترة بين 21 يناير و4 فبراير، إذ تأكدت حمل الحالة لفيروس "كوفيد-19" -الاسم الجديد لفيروس كورونا المستجد- في يوم 11 فبراير في الصين بعد عودتها.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه جرى عزل الحالة المؤكدة في مصر في إحدى مستشفيات الإحالة، ويجري الآن تتبُّع المُخالِطين للحالة، ونتائج فحصهم حتى الآن سلبية، وتجري متابعتهم على مدار الساعة لمدة 14 يومًا، هي فترة الحجر الصحي.

واختتم التقرير: "تُنسِّق منظمة الصحة العالمية مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في كل من الصين ومصر لدعم إجراء الاستقصاء اللازم في مصر".​