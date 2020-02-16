حدث في 8 ساعات| السيسي يشارك في جنازة عسكرية.. وحقيقة إغلاق المطاعم الصينية بسبب "كورونا"
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجنازة العسكرية للفريق "أحمد نصر" قائد القوات الجوية الأسبق، ومشاركة القوات المسلحة في المعرض الدولي السادس للرياضة، وتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ميدان التحرير، بالإضافة إلى كشف حقيقة إغلاق المطاعم السياحية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..
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