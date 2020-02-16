الخشت يعلن تبرع ماراثون زايد الخيري بـ5 ملايين جنيه لمعهد الأورام

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تبرع مارثون زايد الخيري في نسخته السادسة، والذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة واللجنة العليا لماراثون زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة، بخمس مليون جنيه مصري لصالح المعهد القومي للأورام، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسفير الإمارات بمصر جمعة مبارك الجنيبي.

وأشار الدكتور الخشت، في بيان له، اليوم الأحد، إلى أنه تم اصلاح التلفيات بمبنى معهد الأورام بنسبة 100٪ ، كما تم إنجاز 50% من عمليات التطوير الإضافية، و40% من أعمال التطوير بالمبنى الجنوبي الذي سوف يؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الاورام بنسبة 30٪.

ولفت الخشت، إلى أن أعمال التطوير داخل معهد الأورام تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى العاجلة، والتي تضمنت أعمال إصلاح التلفيات وتوحيد الشكل العام، وإعادة تأهيل المبنى الشمالي ومبنى قاعة المؤتمرات والمبنى الإداري، مضيفًا أن المرحلة الثانية من أعمال التطوير تتضمن تحديث المبنى الإداري، ومبنى القاعات، والفناء الشمالي والجنوبي.

جدير بالذكر أن ماراثون زايد الخيري بدأ مشواره في مصر عام 2014 وتم إقامة 3 نسخ في محافظة القاهرة ونسخة في الأقصر، وأخرى في الإسماعيلية، ويقام الماراثون خلال شهر ديسمبر تزامنًا مع العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.​