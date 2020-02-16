"كسارة الجمجمة" تصل البرلمان.. وبرلماني يطالب بمواجهة مجتمعية شاملة

كتب- أحمد علي:

ناشد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بمتابعة توجيهاتها على مستوى المدارس بمختلف محافظات مصر بشأن خطورة لعبة "كسارة الجمجمة" التي يلعبها الطلاب والمنتشرة بشكل إلكتروني، على تطبيق TikTok.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، مؤكدًا على الوزارة لا يجب أن تكتفي بتوجه كتاب دوري للمديريات، ولكن لا بد من متابعة دقيقة علي أرض الواقع بالتوعية وتفعيل التحذيرات من خلال الإذاعة المدرسية والمدرسين بالفصول، مشيرا إلى أن الأسرة المصرية عليها دور موازٍ لهذه الجهود الحكومية، بتوعية أبنائهم وتحذيرهم من ممارسة هذه الألعاب الخطرة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التوعية المجتمعية من جانب رواد ومشاهير السوشيال ميديا، لما لهم من تأثيرات وانتشار واسع، مؤكدا على أن مواجهة مثل هذه الألعاب من المنبع وفي البداية أفضل بكثير من انتشارها بشكل أكبر بين الأطفال والطلاب، ومن ثم ترتب عليها العديد من النتائج السلبية عليهم وعلى الأسرة مثلما حدث جراء لعبة الحوت الأزرق التي انتشرت بنفس الطريقة العام الماضي.

وأكد على مسؤولية الجميع من أجل ضرورة الحرص على سلامة الطلاب وحمايتهم من خطورة هذه الألعاب الإلكترونية والبرمجيات، والتي تؤثر على حالتهم المزاجية وتدفعهم دائما لإيذاء أنفسهم أو إيذاء من حولهم، مع ضرورة أيضا الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، ويتم تطبيقها مع الطلاب بكل جدية ونشاط.

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة، لعبة كسارة الجمجمة، بين الطلاب، من خلال التطبيقات الإلكترونية، حيث يستدرج طالبان أو طالبتان زميلًا ثالثًا أو زميلة، بحجة اللعب معهما من خلال قفزهم جميعًا معًا، وأثناء القفزة يقوم الزميلان على الأرض بعرقلة الثالث في الهواء فيقع على ظه​ره.