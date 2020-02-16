السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر قائد القوات الجوية الأسبق

كتب - محمد سامي:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجنازة العسكرية، للفريق أحمد عبدالرحمن نصر، قائد القوات الجوية الأسبق، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة.

كان الفقيد قد تخرج في الكلية الجوية عام 1956، وشغل عدة مناصب من بينها قائد لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، وتدرج في المناصب القيادية حتى عين قائدًا للقوات الجوية في الفترة من عام 1990 وحتى عام 1996، واشترك في جميع حروب مصر منذ حرب 1956 وحتى نصر أكتوبر 1973، وحصل أوسمة وأنواط عسكرية عديدة؛ تقديرًا لدوره وأعماله البطولية الخالدة.