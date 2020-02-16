خطأ 902.. ماذا تفعل عند ظهور رسائل أثناء استخدامك لبطاقة التموين؟

كتب- محمد سامي:

قال مصدر حكومي، إن أغلب المواطنين من مستخدمي بطاقة التموين سواء لصرف الخبز يوميا أو لصرف السلع التموينية شهريا، يلاحظون ظهور رسالة عبر ماكينة الصرف تفيد بوجود خطأ معين مصحوب برقم ما.

وأضاف المصدر لمصراوي، الأحد: "إذا ظهرت رسالة خطأ (902)، معني ذلك وجود مشكلة في ماكينة التاجر، وإذا جرب المواطن البطاقة من تأجر آخر، لن تحدث مشكلة وستعمل البطاقة بشكل طبيعي.

وأوضح المصدر: "أما إذا ظهرت رسالة خطأ (904) معني ذلك أن البطاقة تالفة، وعلى المواطن أن يقدم طلبا لاستخراج بدل تالف من مكتب التموين التابع له".

وتابع المصدر: "إذا ظهرت رسالة خطأ (101) على المواطن أن يذهب إلى مكتب التموين التابع له ويعدل بيانات الأفراد عبر طلب ورقي يقدمه للمكتب، أما في حال ظهور رسالة خطأ (104) معني ذلك أنه لايوجد رصيد بالبطاقة وأن المواطن صرف رصيده من السلع وعليه أن ينتظر لحين تجديد الرصيد".

وأكمل شرحه: "أما إذا ظهر للمواطن رسالة أثناء إدخاله للبطاقة رسالة (أدخل البطاقة) وأعاد التجربة في عدة ماكينات سواء سلع أو خبز وظهرت نفس الرسالة، سيكون أمامه خيارين أن يتصل بالخط الساخن 19959، وإذا لم يتم حل المشكلة يقد المواطن على استحراج بطاقة بدل تالف".

كان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، قال إنه يجب أن يكون رقم الهاتف الذي سيتم تسجيله على موقع دعم مصر، مسجلًا في شركة الاتصالات باسم نفس الشخص صاحب البطاقة أو باسم أحد المستفدين.

وقال "مدكور" في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه "بالفرض إذا قام المواطن بتسجيل رقم يستخدمه فعليا ولكن غير مسجل باسمه أو باسم أحد المستفدين من البطاقة فكأنه لم يفعل شيئًا، ومطلوب منه إعادة التسجيل مرة أخرى".

وأوضح مستشار وزير التموين أن الغرض من عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول؛ التأكد من هوية حاملي البطاقات التموينية، وضمان تحديث بيانات المواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم الحكومي المقيدين عليها.

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