بدء الدورة الثانية لتدريب العاملين بشركات السياحة على التسويق الإلكتروني اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الثانية وتنظمها غرفة شركات السياحة عن التسويق الإلكتروني واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف رفع قدرات الشركات في التسويق السياحي دوليًا واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتأتي الدورة في إطار الدور الأساسي والمحوري لغرفة الشركات في تطوير أداء الشركات السياحية وتدريب العاملين في القطاع على أحدث الأساليب ومواكبة آخر التطورات العالمية في التسويق، ويتم تنظيم الدورة التدريبية بالتنسيق بين لجنة التدريب برئاسة علي المانسترالي، ولجنة السياحة الإلكترونية برئاسة محمد فاروق عضوي مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ويقدمها المهندس أحمد صبري، مستشار الغرفة للتسويق الإلكتروني والتحول الرقمي.

كما تأتي الدورة تنفيذًا لرؤية الغرفة التي تسعى للتحول الرقمي وزيادة الاعتماد على أحدث أساليب التسويق العالمي تكنولوجيا للمساهمة في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر وصولًا إلى 20 مليون سائح سنويًا.

وتتضمن الدورة، التدريب على استخدام تطبيقات تقنية على أجهزة الكمبيوتر، وأفضل الطرق لاستهداف العملاء الخارجيين في مجال السياحة، وكيفية إنشاء رسالة تسويقية على عدة خطوات لجذب الأنظار إلى مصر وخلق حالة تفاعلية مع المهتمين بجانب الاستفادة من استخدام المنصات الإلكترونية تسويقيًا خاصة وقد وصل عدد المستخدمين لمنصة فيسبوك إلى 2.9 مليار شخص وهو أكثر من ربع سكان الأرض.

وقال محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، إن الشباب العاملين في الشركات السياحية ترحب بالتدريب لصقل مهاراتهم العملية والعلمية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة هي الثانية وتستمر على مدار يومين، على السوشيال ميديا شهريًا.

وأوضح فاروق، لمصراوي، أن الغرفة تسعى لمواكبة العصر، وتستهدف خلال الدورة الخاصة بمجلس الإدارة، تدريب نحو 1000 شاب من العاملين في شركات السياحة المصرية وكيفية التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها.

وأشار إلى أن الغرفة تستعد لتنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لأصحاب شركات السياحة المستجلبة، حول كيفية التعامل مع أي حالة اشتباه في فيروس "كورونا" أو أي فيروسات أو أمراض أخرى، لمنع دخولها إلى البلاد، بهدف الحفاظ على حركة السياحة الوافدة، موضحًا أن الهدف الحقيقي للدورة يتضمن وضع آلية للتعامل بشكل صحيح مع هذا المرض الجديد.

وتابع: "من المحتمل بدء الدورة التدريبية، خلال الأسبوع المقبل، ودعوة 150 شركة سياحة مستجلبة لحضور التدريب"، مشيرًا إلى ترحيب وزارة الصحة بالدورة واستعدادها لإرسال أطباء كبار لمنح الدورة للشركات السياحية الراغبة في الدورة لإصقال العاملين بها على كيفية التعامل مع هذه الأمراض.