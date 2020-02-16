اتهام عاملين وربة منزل بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كشفت مباحث سوهاج، اليوم الأحد، غموض واقعة سراقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية بمركز البلينا، جنوبي المحافظة.

كان العميد وائل مراد، مأمور مركز شرطة البلينا تلقى بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز باكتشافها سرقة مصوغاتها الذهبية "تزن حوالي 300 جرام" من داخل شقتها عقب خروجها لشراء بعض الاحتياجات المنزلية.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان وربة منزل يقيمون بدائرة المركز، وأكدت التحريات أن المتهم تربطها صلة قرابة بالمجني عليها، أنها اتفقت مع المتهمين على سرقة المصوغات الذهبية عقب خروج المبلغة من سكنها.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.