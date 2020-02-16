رئيس أفريقية النواب: السيسي لديه رؤية واضحة لتوجه مصر نحو القارة السمراء

ميرا إبراهيم

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لديها رؤية واضحة لتوجه مصر أفريقيًا.

وقال رضوان، خلال اجتماع اللجنة بحضور أحمد طه، مساعد وزير الصناعة والتجارة وممثلي الاتحاد العام للصناعات، إن مصر كانت تتعامل في الماضي مع القارة الأفريقية وفق اعتبارات جغرافية سواء كتلة دول حوض النيل أو دول الجوار أو غيرها ولكن الآن نتعامل مع القارة الأفريقية ككتلة واحدة باعتبارات التنمية الشاملة للقارة سواء في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف أو الجريمة المنظمة أو مجالات تنموية مثل رعاية المرأة والطفل والصحة والنقل والكهرباء والطاقة وخلق فرص عمل للشباب الأفريقي حيث يمثل 70% من تعداد سكان القارة ويبلغ عدد الشباب 800 مليون نسمة.

وطالب رئيس اللجنة، بالعمل على تعظيم الاستفادة من توجه القيادة السياسية للقارة الأفريقية وعدم اختزال هذا الأمر في وزارة أو مؤسسة ولكن يجب أن يكون هناك مظلة تعمل من خلالها كافة مؤسسات ووزارت الدولة المختلفة لدعم توجه مصر أفريقيًا خاصة في ظل مشروعات عملاقة وتنمية حقيقية ستتم في القارة الأفرقية بداية من شبكة الطرق التي تربط القاهرة بكيب تاون بجنوب أفريقيا وطريق الملاحة النهرية من الإسكندرية للبحيرات الأفريقية وخاصة بحيرة فكتوريا.