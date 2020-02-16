"الإعداد لقمة الأمم المتحدة".. ننشر برنامج عمل وزير الأوقاف في جنيف

كتب- محمود مصطفى:

غادر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الأحد، إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر "تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف"، والذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي بمقر الأمم المتحدة بحضور دولي مكثف.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان، أن بعثة مصر بالأمم المتحدة تنظم عدة لقاءات وحلقات نقاشية للدكتور محمد مختار جمعة على النحو التالي:

1- لقاء بمقر الاتحاد البرلماني الدولي مع مديرة البرنامج المشترك بين الاتحاد والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وأعضاء السكرتارية المشتركة للاتحاد ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، لمناقشة الموضوعات التالية:

- حماية المقدسات الدينية.

- المفاهيم المغلوطة للتطرف.

- الإعداد لقمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي عام 2022م والمتعلقة بحوار الحضارات والثقافات.

2- حلقة نقاشية رفيعة المستوى تنظمها بعثة مصر بمقر الأمم المتحدة حول "المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية"، بمشاركة ممثلين على مستوى عال من مجلس الكنائس العالمي والكرسي الرسولي بالأمم المتحدة، والبرلمان الدولي.

3- عشاء عمل ولقاء خاص مع عدد من سفراء الدول العربية والشخصيات الدينية بدار السكن المصري بجنيف.

4- عشاء عمل يقيمه السفير مختار عمر، مع ماريو توريلي، نائب عام سابق، وستيفان أوزي، السفير السويسري المتجول لموضوعات مكافحة الإرهاب، ومارجريت لينين، نائبة في البرلمان السويسري.