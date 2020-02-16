بالصور- وزيرة الهجرة تتفقد القرى المنتجة في محافظة الغربية

الغربية-مروة شاهين:

تفقدت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مصانع وشركات الدهانات ومواد البناء، والفخار، بقرية الفرستق التابعة لمركز بسيون المقرر تحويلها إلى قرية منتجة نموذجية، وذلك ضمن زيارتها للقرى المنتجة بالغربية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لقرى المحافظة المنتجة والأكثر احتياجًا، تمهيدًا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.

وأكد محافظ الغربية، أنه من المستهدف النهوض بالقرى المنتجة على مستوى المحافظة ورفع طاقتها الإنتاجية لتكون نواة جذب للقرى الأكثر احتياجًا وتوفير فرص مع للشباب مع الحفاظ على هوية القرى المنتجة.

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة تستهدف بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنيTvet" Egypt"، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.