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الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441.. الأحد

01:17 م الأحد 16 فبراير 2020
الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441.. الأحد

هلال شهر رجب

كتب- محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب لعام 1441 هجرية، يوم الأحد المقبل، الموافق 23 فبراير الجاري، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر -وفق بيان-، أن تُعلن دار الإفتاء المصرية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه بعد غروب الشمس، يوم الأحد المقبل لـ29 من جمادي الآخرة، الموافق 23 فبراير الجاري.

دار الإفتاء المصرية شهر رجب هلال شهر رجب

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