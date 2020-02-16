بعد تثبيت المسلة.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير بعد الانتهاء من تثبيت أجزاء المسلة الفرعونية.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من طلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير، ورفع كفاءة الطرق المحددة لمسار المومياوات الملكية.

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير كاملة بداية من مدخل الميدان من عبدالمنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.​