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1000 جنيه مكافأة للعاملين بالمناطق الأزهرية

12:53 م الأحد 16 فبراير 2020
1000 جنيه مكافأة للعاملين بالمناطق الأزهرية

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف 100 جنيه مكافأة امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والعمال والوعاظ.

ونص قرار الإمام الأكبر -حصل مصراوي على نسخة منه-، على أنه تصرف المكافأة لما حقق من انضباط في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أحمد الطيب المناطق الأزهرية مكافأة امتحانات الفصل الدراسي الأول

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