1000 جنيه مكافأة للعاملين بالمناطق الأزهرية
12:53 م الأحد 16 فبراير 2020
كتب- محمود مصطفى:
قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف 100 جنيه مكافأة امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والعمال والوعاظ.
ونص قرار الإمام الأكبر -حصل مصراوي على نسخة منه-، على أنه تصرف المكافأة لما حقق من انضباط في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
423
-
262
-
237
-
208
-
151
-
145
-
144
-
112
-
95
-
60
-
59
-
58
-
51
-
48