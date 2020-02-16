1000 جنيه مكافأة للعاملين بالمناطق الأزهرية

كتب- محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف 100 جنيه مكافأة امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والعمال والوعاظ.

ونص قرار الإمام الأكبر -حصل مصراوي على نسخة منه-، على أنه تصرف المكافأة لما حقق من انضباط في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.