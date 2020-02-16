الصحة: حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال منتصف مارس لمواليد 2016

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال، منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016.

وقالت زايد، خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحي الأسمرات، اليوم الاثنين، إن الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 6 ملايين طفل كما تهدف لمنع خطورة 15 نوعًا من الأمراض، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين وستكون عن طريق الحقن وليس التطعيم.

وأطلقت صباح اليوم وزيرة الصحة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر والمخصصة للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافتًا إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضاف "مجاهد" أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لافتًا إلى أنه يشارك في الحملة حوالي 90 ألف فرد من الأطقم الطبية تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة.