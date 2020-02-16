وزيرة الصحة: إنهاء الحجر الصحي للعائدين من ووهان غدًا

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم إنهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الصين غدًا الاثنين.

وأضافت زايد، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية صحتهم بخير، وكل شخص منهم سيمارس حياته بشكل طبيعي بداية من الغد.

وأضافت وزيرة الصحة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 95%، موجهة رسالة طمأنة للمواطنين: "لا داعي للقلق.. الحامل للفيروس غير معدي ولن يخرج إلا بعد التأكد مليون في المائة أنه سلبي للفيروس".

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان أطلقت صباح اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر والمخصصة للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام.