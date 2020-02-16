القوات المسلحة تشارك بالمعرض الدولي السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة

كتب- محمد سامي:

شهد المعرض الدولي السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة -تنظمه عدد من الشركات العالمية بالتعاون وزارة الشباب والرياضة-، مشاركة متميزة من القوات المسلحة المصرية خلال فترة عقده من 13 لـ15 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.



وقالت القوات المسلحة، في بيان، اليوم الأحد، إن جناحها تضمن عرض الإمكانيات العلاجية لإدارة الخدمات الطبية التي توفرها للرياضيين من أجهزة لتشخيص الإصابات الرياضية وكيفية علاجها، وقياس مستويات التدريب بواسطة أجهزة قياس كفاءة القلب والرئتين وتساعد على معرفة مدى قدرة الرياضيين على تحمل المجهود البدني أثناء التدريب، فضلًا عن دور معمل المنشطات التابع للقوات المسلحة والمعامل المركزية للقوات المسلحة في الكشف عن المنشطات بمختلف أنواعها.



وحرصت القوات المسلحة من خلال جناحها على عرض منتجات مصنع الأطراف الصناعية من أجهزة دواعم الحركة التي تساعد الرياضيين أثناء فترات التأهيل والاستشفاء بعد الإصابات أو العمليات الجراحية الحرجة.



ويعمل المعرض على الترويج للفرص الإستثمارية المتاحة في صناعة الرياضة لدى الشركات الرياضية العالمية بشكل مباشر عن طريق الوكلاء والموزعين لتلك الشركات العالمية في مجال الأجهزة والمعدات والملابس الرياضية، فضلًا عن التوعية الصحية لكل المنتمين إلى المنظومة الرياضية.



ويفتح المعرض آفاق جديدة في السوق المحلي والتصدير للخارج أمام الشركات الوطنية التي تُصنع داخل مصر بكفاءة عالية وبأسعار غير قابلة للمنافسة.